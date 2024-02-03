"Конечно, все тяжело. Пока, наверное, очень большие нагрузки. Тренерский штаб во главе с Шовковским знает, как подвести команду, чтобы у них была хорошая форма, когда начнется чемпионат, чтобы они были готовы физически и ментально.

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Я и с Ярмолой разговаривал, и с Буяльским – всем говорю, что весной начинать надо очень мощно. Там не будет раскачки, надо бороться за золото. Надо с первого тура набирать обороты.

Шовковский знает и умеет, он не раз проходил такие же сборы. Будем ждать и надеяться. Сейчас команда выглядит тяжело на сборах – это очень большие нагрузки. Они бегают и все, что с этим связано", – сказал Милевский во время стрима на Twitch.

Напомним, Динамо в рамках подготовки ко второй части сезона уже успело провести 4 спарринга, в которых уступило косовскому Балкани (0:2), польской Легии (1:3) и болгарскому Левски (0:1) и одолело обескровленный Пахтакор (5:1).

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