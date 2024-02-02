Динамо Київ і Левскі зіграли 2 лютого в товариському поєдинку на зборах у Туреччині. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 2 лютого 2024

Динамо Київ – Левскі – 0:1

Гол: Галчев, 22

Динамо (1 тайм): Нещерет – Гусєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Бражко, Рамадані – Караваєв, Царенко, Беніто – Ванат.

Динамо (2 тайм): Бущан – Дячук, Біловар, Сирота, Дубінчак – Андрієвський, Бражко (Царенко, 68) – Пашко, (Діалло, 74), Малиш, Волошин – Пономаренко.

Кілька днів тому команда Олександра Шовковського здобула першу перемогу на зборах, перервавши серію з двох поразок поспіль. Динамівці розбили Пахтакор з рахунком 5:1, а 2 лютого зіграли вже четвертий спаринг на турецькій землі.

Сьогоднішнім суперником Динамо на зборах став софійський Левскі – колишній головний гранд Болгарії, який останніми роками не хапає зірок з неба. У поточному сезоні столична команда посідає тільки 6 місце турнірної таблиці, а востаннє чемпіоном Болгарії ставала ще у 2009 році. До слова, головним тренером Левскі є Ніколай Костов, який відомий роботою в кількох українських клубах – донецькому Металурзі, Карпатах, Таврії та Сталі.

Динамо – Левскі: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

З перших хвилин поєдинку динамівці активно йшли у пресинг навіть на чужій половині. Болгари намагалися відповідати тією ж монетою, однак без жодної гостроти біля воріт Нещерета. Динамо ж створило свій перший момент на 9-й хвилині. Беніто класно розвернувся на правому фланзі та віддав на хід Ванату. Того збили неподалік карної зони. Штрафний виконав Антон Царенко, який навісив точно на голову Олексію Гусєву – правий захисник киян пробив повз ворота. За кілька хвилин Гусєв вдало зіграв вже у відборі, вибивши м'яч з-під ніг суперника у своєму штрафному. Кутовий, який Левскі розіграв доволі хитро – Нещерет вперше вступив у гру після потужного прострілу.

Ближче до середини тайму пішли емоції. Спершу Беніто отримав по ногах на правому фланзі, а буквально тут же Бражко "помстився" за партнера, вставивши супернику в центрі поля. На 17-й хвилині Нещерет врятував Динамо від пропущеного м'яча – кіпер киян у стрибку дістав м'яч, який летів у дев'ятку воріт після удару головою. У киян Царенко наважився на авантюрний дальній удар – невдало.

Чергова помилка від "біло-синіх". Бражко грубо обрізався поблизу свого штрафного. Пробачив капітана Динамо Велтон, який не влучив у ближній кут. У першу чверть матчу саме бразильський лівий вінгер завдав команді Шовковського найбільше проблем, але забив таки не він.

На 22-й хвилин Левскі повів у рахунку. Правий захисник Патрік Галчев на замасі прибрав Вівчаренка, після чого з-за меж штрафного більярдним ударом поцілив у нижній кут воріт Нещерета. Руслан м'яча не дістав. 0:1.

Знову незрозуміла помилка від Динамо – надто вже їх багато в першому таймі. Цього разу Попов обрізався на власній половині і тільки вчасний вихід Нещерета з воріт врятував киян від другого пропущеного м'яча. Бражко впродовж двох хвилин двічі грубо зіграв проти суперника в центрі поля, але все ще без жовтих карток. Дуже багато нервів сьогодні від капітана "біло-синіх". Та й загалом, вкрай слабкий перший тайм від команди Олександра Шовковського, яка після пропущеного м'яча не створила абсолютно нічого біля воріт суперника.

На другий тайм своє місце у складі зберіг тільки Володимир Бражко – Олександр Шовковський змінив одразу 10 футболістів. Вже на старті другої половини кияни заробили право на небезпечний штрафний, який невдало виконав Андрієвський – повз ворота. Свій момент був і у Левскі – Рікардінью з лінії воротарського не влучив у площину. Ще кращий шанс у нього був на 65-й хвилині. Бразилець випередив Біловара, але знову пробив повз ворота.

Вихід свіжих футболістів на другий тайм абсолютно не змінив перебіг подій на полі. Підопічні Костова були ближчими до другого м'яча, ніж кияни – до гола у відповідь. Випадав правий фланг, де діяли номінальний центрбек Максим Дячук і 17-річний Кирило Пашко. Та й зліва Дубінчак із Волошиним нічого особливого не створювали. Натомість Бущан двічі завадив гравцям Левскі зняти всі питання щодо переможця, оформивши два ефектні сейви.

Утім, і єдиного гола в першому таймі вистачило Левскі для перемоги. Це вже третя поразка "біло-синіх" на турецьких зборах. Раніше команду Шовковського засмутили Балкані та Легія.

Наступний контрольний матч Динамо запланований на 9 лютого. Черговим суперником киян у Туреччині стане Шкендія.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?