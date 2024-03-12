Мілан опублікував заяву, в якій наполягає на тому, що клуб повністю співпрацює з владою після того, як у клубному офісі відбулися обшуки. Фінансова поліція забрала для перевірки файли та комп'ютерне обладнання. Згідно з Gazzetta dello Sport, під слідством перебувають минулий і нинішній директори "россонері" – Іван Газідіс і Джорджіо Фурлані.

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Обвинувачення стверджує, що Elliott Management, як і раніше, контролює і володіє Міланом, незважаючи на оголошення про продаж влітку 2022 року акцій клубу компанії RedBird Джеррі Кардинале. Elliott Management також володіє Ліллем, тому збереження контролю над Міланом було б порушенням правил УЄФА і ФІФА.

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