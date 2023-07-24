"Зєліньські 29 років, і скоро у нього закінчиться контракт. Скільки б ви заплатили в такій ситуації? Я запропонував 20 мільйонів з бонусами, і Де Лаурентіс відмовився. Тепер пропозиція знижується, оскільки операції потрібно робити з розумом.

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Лаціо має спортивний центр з 8 підрозділами. Ми переглядаємо гравців, характеристики, які нам потрібні. Я бачу технічну сторону, мені начхати на імена. Ло Чельсо, Паредес, Куадрадо хотіли до нас, Бонуччі теж. Ми їм відмовили. Тому що гучні імена не гарантують вам спортивний результат.

Троє гравців, яких ми перевіряли, потім опинилися в Мілані. Ми могли взяти Лофтус-Чіка, Рейндерса та Окафора. Однак я дотримувався вказівок технічного персоналу. Ми будемо швидкими в півзахисті, я підсилю Лаціо. У нас на радарі є дуже сильний гравець, і ми сподіваємося закрити угоду цього тижня", – цитує Лотіто Іtaly24.

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