"Зелински 29 лет, и скоро у него закончится контракт. Сколько вы заплатили бы в такой ситуации? Я предложил 20 миллионов с бонусами, и Де Лаурентис отказался. Теперь предложение снижается, поскольку сделки нужно делать с умом.

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Лацио имеет спортивный центр с 8 подразделениями. Мы просматриваем игроков, характеристики, которые нам нужны. Я вижу техническую сторону, мне плевать на имена. Ло Чельсо, Паредес, Куадрадо хотели к нам, Бонуччи тоже. Мы им отказали. Потому что громкие имена не гарантируют спортивный результат.

Три игрока, которых мы проверяли, потом оказались в Милане. Мы могли взять Лофтус-Чика, Рейндерса и Окафора. Однако я придерживался указаний технического персонала. Мы будем быстрыми в полузащите, я усилию Лацио. У нас на радаре есть очень сильный игрок, и мы надеемся закрыть сделку на этой неделе", – цитирует Лотито Іtaly24.

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