Форвард Нью-Йорк Сіті Таті Кастельянос, який провів минулий сезон на правах оренди у Жироні, підписав контракт із Лаціо. Про це повідомив офіційний сайт "б'янкочелесті". Термін угоди не розголошується.

Лаціо оформив трансфер екс-партнера Циганкова, який принизив Реал історичним покером

Згідно з офіційним сайтом Нью-Йорк Сіті, ця угода стала рекордною для американського клубу – ніколи раніше він не продавав футболіста за таку велику суму, яку не став розкривати. Однак цю суму розкрив портал La Lazio Siamo Noi – йдеться про 15 мільйонів євро.

Також Нью-Йорк отримає від римлян відсоток із перепродажу гравця в майбутньому.

Минулого сезону Кастельянос став відомим на весь світ завдяки покеру у ворота мадридського Реалу. У тій зустрічі його Жирона із Віктором Циганковим у складі виграла з рахунком 4:1.