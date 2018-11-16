Мілан зацікавлений у послугах Фабінью

Півзахисник Ліверпуля, який тільки влітку став гравцем "червоних", може покинути клуб.

За інформацією Corriere dello Sport, Мілан розглядає можливість підписання бразильського хавбека у січні. Бразилець поки адаптується на Туманному Альбіоні та ще не встиг стати гравцем стартового складу Ліверпуля.

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Мілан сподівається, що Фабінью зможе замінити Білью і Бонавентуру, які отримали серйозні пошкодження і не зможуть допомогти "россонері" найближчим часом. Міланський клуб, вочевидь, захоче спробувати взяти в оренду Фабінью, щоб закрити проблемні позиції у центрі поля.

Нагадаємо, що бразилець перейшов у Ліверпуль із Монако за 45 млн євро.

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