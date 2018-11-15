Пулішіч зізнався, що хоче пограти в АПЛ – на гравця претендують Ліверпуль, Челсі та МЮ

Один із лідерів Борусії Д Крістіан Пулішіч розповів про бажання спробувати свої сили у чемпіонаті Англії.

"Борусія зараз у прекрасній формі і проводить чудовий сезон, я насолоджуюся цим періодом. Однак настане час говорити про зміни, будь-що трапитися.

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Я намагаюся триматися подалі від трансферних чуток. АПЛ – це чемпіонат, в якому чимало гравців з дитинства мріють виступати, тому я не бачу причин одного разу там не пограти", – передає слова Пулішича Goal.

У послугах американця зацікавлені Ліверпуль, Челсі та Манчестер Юнайтед. Відзначимо, контракт Крістіана з Борусією закінчується у 2020 році.

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