Милан заинтересован в услугах Фабинью

Полузащитник Ливерпуля, который только летом стал игроком "красных", может покинуть клуб.

По информации Corriere dello Sport, Милан рассматривает возможность подписания бразильского хавбека в январе. Бразилец пока адаптируется на Туманном Альбионе и еще не успел стать игроком стартового состава Ливерпуля.

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Милан надеется, что Фабинью сможет заменить Билью и Бонавентуру, которые получили серьезные повреждения и не смогут помочь "россонери" в ближайшее время. Миланский клуб, очевидно, захочет попробовать взять в аренду Фабинью, чтобы закрыть проблемные позиции в центре поля.

Напомним, что бразилец перешел в Ливерпуль из Монако за 45 млн евро.

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