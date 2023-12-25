"Россонері" вилетіли з Ліги чемпіонів, а у чемпіонаті відстань від першого місця вже складає 11 балів. В Мілані задумалися про звільнення Стефано Піолі через непослідовність результатів.

УЄФА може виключити до 10 клубів з Ліги чемпіонів – Манчестер Сіті, Мілан та ПСЖ потрапили в чорний список

Як повідомляє Repubblica, наставник Брайтона Роберто Де Дзербі є головним кандидатом на посаду тренера "россонері". Керівництво Мілана розуміє, що залучити італійця буде непросто, оскільки ним цікавляться не тільки в Європі, а й у Саудівській Аравії.

Чинна угода Де Дезрбі з Брайтоном діє до 2026 року. Раніше повідомлялось, що 44-річний фахівець є у короткому списку Реала, який може залишитися без тренера у разі відходу Карло Анчелотті.

Нагадаємо, що Роберто Де Дзербі працював в Італії з Беневенто, Сассуоло та Палермо. Також фахівець мав досвід роботи в Україні з донецьким Шахтарем.

Золоті 60-ті і сива давнина: Гаррінча у лапах поліції, предтеча Трубіна 113 років тому і ще 29 фото "старої школи"