Через фінансові проблеми Барселону можуть виключити з Ліги чемпіонів. Утім, каталонці не єдиний клуб, на кого розпочав полювання УЄФА.

Барселону можуть виключити з Ліги чемпіонів на три роки

Як повідомляє Marca, ПСЖ, Манчестер Сіті та Мілан підозрюються у недотриманні фінансових правил УЄФА. Розслідування розпочати не тільки проти них, у чорному списку перебуваються близько 10 клубів. Очікується, що рішення буде ухвалено в лютому 2024 року.

Якщо вина клубів буде доведена, то вони ризикують бути виключеними з Ліги чемпіонів на два-три роки.

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