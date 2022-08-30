Каталонський клуб попередив лігу, що планує оформити 3 трансфери на вхід і 5 на вихід до закриття ринку, стверджує інсайдер Жерар Ромеро.

Зірку Барселони побили у власному домі – озброєні злочинці втекли зі здобиччю

Орієнтовний список "жертв" відомий – це Обамеянг, Дест, П'яніч, Брейтвейт і Абде. Ці гравці не мають особливих перспектив у Хаві і постійно фігурують у чутках про продаж чи розрив контракту. З придбаннями трохи складніше. Барселона сподівається добити трансфер Маркоса Алонсо з Челсі і точно підписати нового правого захисника. Пріоритетним варіантом вважається Тома Меньє (Борусія Д), а запасним – власний вихованець Ектор Бельєрін, який не потрібен Арсеналу.

Трансферне вікно в Іспанії закривається 1 вересня о 23:59. Директор Барселони Матеу Алемані днями не виходить з власного офісу, постійно обговорюючи потенційні угоди.

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