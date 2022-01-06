Рома сама себе поховала

Обидві команди підійшли до матчу з кадровою кризою, але цим зараз нікого не здивуєш. Більше втрат у Мілана, який з недоступних гравців може зібрати ще один бойовий стартовий склад. Втім, команда Стефано Піолі не подала вигляду, показавши хороший футбол.

У дебюті зустрічі Мілану трішки пощастило. Патрісіу потягнув класний удар Ернандеса, але VAR підказав головному арбітру, що м'яч на шляху до воріт зачепив руку Абрахама. Жиру впевнено реалізував пенальті, а "россонері" повели в рахунку.

Мілан грав краще. Завдяки грамотному розміщенню футболістів господарі накривали суперників і користувалися їхніми помилками. А помилок у Роми було хоч греблю гати. Вони призводили до обрізок на власній половині. Одну з таких підстеріг Жиру. Француз перехопив пас назад, сам пробив у стійку, але Мессіас добиванням подвоїв перевагу.

Монструозний Меньян витягнув майже все

Рома мало що пропонувала у відповідь. Гості з труднощами знаходили вільні зони для поодиноких атак. Моурінью традиційно зробив ставку на швидкі вертикальні випади. На вістрі опинявся Дзаньйоло, але він програв обидві дуелі Меньяну. Голкіпер "россонері" спершу закрив ближній кут, а потім потягнув гострий дальній удар.

Рома до перерви все ж відквитала один м'яч з кутового – удар Пеллегріні вдало підкоригував Абрахам. Римляни сподівалися і на більше. Найкращий з "вовків" – Дзаньйоло – увірвався у штрафний майданчик і впав у боротьбі з Тоналі. У цьому випадку судді не призначити пенальті.

У середині другого тайму Рома організувала низку хороших атак, але всі спроби відігратися розбилися в стіну-голкіпера. Меньян парирував у ближньому куті удар Абрахама, взяв потужний постріл Мхітаряна та навіть добивання Ібаньєса. Чудова гра французького воротаря зберегла переможний рахунок для Мілана.

Стефано Піолі випустив на кінцівку зустрічі Ібрагімовіча та Леау. І ця пара форвардів забила третій гол – Ібра виграв боротьбу, а португалець реалізував вихід сам на сам. Мілан міг раніше закрити матч, однак удари Діаса та Флоренці полетіли у поперечину.

Рома догравала вдев'ятьох: Карсдорп пішов у грубий підкат на лінії штрафного, а Манчіні у карній зоні завалив Леау. Мілан мав шанс влаштувати розгром, але Златан не реалізував пенальті.

Мілан переміг, набрав 45 очок і впритул наблизився до Інтера на вершині Серії А. Рома з 32 балами випала з зони єврокубків.

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