Мілан впевнено переміг Рому в рамках 20-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.

Мілан вийшов вперед вже на 8 хвилині завдяки пенальті – рука Абрахама стала на шляху м'яча у ворота. Жиру впевнено реалізував удар з 11-метрової позначки. До перерви Мессіас подвоїв перевагу, добивши м'яч у ворота після удару Жиру в стійку.

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Абрахам відіграв м'яч наприкінці першого тайму, але Леау ближче до кінця зустрічі забив вирішальний гол. Перемога могла бути і розгромною, але Ібрагімовіч не реалізував пенальті. Додамо, що Рома завершувала гру вдев'ятьох.

Таким чином, Мілан набрав 45 очок та піднявся на друге місце, Рома з 32 пунктами залишилась сьомою.