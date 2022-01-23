Обидва нападники Мілана вже не молоді. У нинішньому сезоні не одного разу виникала ситуація, що Жиру та Ібрагімовіч не могли вийти на поле одночасно.

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Підміняти їх повинен був П'єто Пеллегрі, але він більше часу проводив у лазареті. За половину сезону форвард сумарно зіграв лише 127 хвилин без результативних дій. Відтак, Пеллегрі достроково покине Мілан. Монако знову віддасть його в оренду, цього разу – Торіно.

Натомість "россонері" вже підшукали заміну. В Італію перебереться нападник Црвени Звезди Марко Лазетіч, повідомляє Sky Sport Italia. Даніеле Лонго додає, що Мілан заплатить за 18-річного серба 4 млн євро + 1 млн бонусів. У нинішньому сезоні фактурний форвард (192 см зросту) забив 7 голів у 21 матчі.

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