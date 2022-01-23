Оба нападающих Милана уже не молоды. В нынешнем сезоне не раз возникала ситуация, что Жиру и Ибрагимович не могли выйти на поле одновременно.

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Подменять их должен был Пьето Пеллегри, но он сам больше времени пропадал в лазарете. За половину сезона форвард суммарно сыграл всего 127 минут без результативных действий. Пеллегри досрочно покинет Милан. Монако снова отдаст его в аренду, на этот раз – Торино.

"Россонери" уже подыскали замену. В Италию переберется нападающий Црвены Звезды Марко Лазетич, сообщает Sky Sport Italia. Даниэле Лонго добавляет, что Милан заплатит за 18-летнего серба 4 млн евро + 1 млн бонусов. В нынешнем сезоне фактурный форвард (192 см роста) забил 7 голов в 21 матче.

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