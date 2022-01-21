Арсенал отримав запити щодо Обамеянга від трьох топ-клубів
00:22 - Читать на русском
Скандальний форвард Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг найближчим часом може покинути Лондон.
ПСЖ, Мілан та Ювентус цікавились в Арсенала щодо фізичного стану П'єр-Емеріка Обамеянга, повідомляє Sky Sports.
Обамеянг через проблеми зі серцем покинув Кубок Африки
32-річний габонець нещодавно покинув Кубок Африки через проблеми зі серцем, так і не зігравши жодного матчу. Через проблеми з дисципліною П'єр-Емерік вже понад місяць не потрапляє до заявки "канонірів".
У нинішньому сезоні Обамеянг провів 15 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами.
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