ПСЖ, Мілан та Ювентус цікавились в Арсенала щодо фізичного стану П'єр-Емеріка Обамеянга, повідомляє Sky Sports.

Обамеянг через проблеми зі серцем покинув Кубок Африки

32-річний габонець нещодавно покинув Кубок Африки через проблеми зі серцем, так і не зігравши жодного матчу. Через проблеми з дисципліною П'єр-Емерік вже понад місяць не потрапляє до заявки "канонірів".

У нинішньому сезоні Обамеянг провів 15 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами.

Ліверпуль впевнено здолав Арсенал та став фіналістом Кубка англійської ліги