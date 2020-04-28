Мілан визначився із майбутнім Леау

Італійський Мілан не збирається продавати молодого форварда Рафаеля Леау, в якого виникли труднощі з адаптацією до італійської Серії А.

"Россонері" не планують продаж молодого португальця, повідомляє Calcio Mercato.

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Попри інтерес до Леау з боку клубів АПЛ, Мілан не санкціонує його трансфер. У Міланелло не втрачають надії, що 20-річний нападник освоїться і поверне собі ігрову форму часів у французькому Ліллі. Посприяти цьому може й імовірний відхід влітку зіркового Златана Ібрагімовіча.

У нинішньому сезоні Рафаель Леау провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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