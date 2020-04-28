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Мілан визначився із заміною для Доннарумми

28 квітня 14:56 517 Читать на русском
Мілан визначився із заміною для Доннарумми
Луїш Машиміану / Getty Images

Мілан готується до імовірної втрати свого зіркового голкіпера Джанлуїджі Доннарумми.

Італійський клуб звернув увагу на воротаря лісабонського Спортінга Луїша Машиміану, інформує A Bola.

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Доннарумма не збирається продовжувати контракт з Міланом, і клубу доведеться продавати його або втрачати безкоштовно у 2021 році. "Россонері" хочуть отримати за першого номера збірної Італії якомога більшу суму, частина якої буде витрачена на іншого воротаря. Саме Машиміану вважається пріоритетним варіантом, а Спортінг хоче отримати за свого гравця близько 20 млн євро.

Додамо, що поточний сезон став першим для 21-річного португальця на професіональному рівні – 14 пропущених м'ячів у 13 поєдинках.

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Теги
Італія Мілан Мілан Трансфери Трансфери Мілана Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Джанлуїджі Доннарумма Джанлуїджі Доннарумма Луїш Машиміану Луїш Машиміану
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