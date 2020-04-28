Милан определился с будущим Леау

Итальянский Милан не собирается продавать молодого форварда Рафаэля Леау, у которого возникли трудности с адаптацией к итальянской Серии А.

"Россонери" не планируют продажу молодого португальца, сообщает Calcio Mercato.

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Несмотря на интерес к Леау со стороны клубов АПЛ, Милан не даст разрешение на его трансфер. В Миланелло не теряют надежды, что 20-летний нападающий освоится и вернет себе игровую форму времен во французском Лилле. Помочь этому может и возможный уход летом звездного Златана Ибрагимовича.

В нынешнем сезоне Рафаэль Леау провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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