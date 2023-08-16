Сезон 2023/24 бельгієць проведе на правах оренди за Аталанту, інформує офіційний сайт "россонері".

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Інсайдери розкривають деталі трансферу – 3 млн євро за позику з правом повноцінного викупу за 22 млн. Рік тому Мілан доклав величезних зусиль, щоб придбати Де Кетеларе у Брюгге за 32 млн+3 млн бонусами. Дебютний сезон 22-річного бельгійця в Італії вийшов жалюгідним – всього один асист за 40 матчів у всіх турнірах (близько 1500 хвилин на полі).

Нагадаємо, новий розіграш Серії А стартує вже найближчими вихідними. Аталанта розпочне 20 серпня гостьовим матчем проти Сассуоло.

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