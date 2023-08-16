Сезон 2023/24 бельгиец проведет на правах аренды за Аталанту, сообщает официальный сайт "россонери".

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Инсайдеры раскрывают детали трансфера – 3 млн евро за ссуду с правом полноценного выкупа за 22 млн. Год назад Милан приложил огромные усилия, чтобы приобрести Де Кетеларе у Брюгге за 32 млн+3 млн бонусами. Дебютный сезон 22-летнего бельгийца в Италии получился жалким – всего один ассист за 40 матчей во всех турнирах (около 1500 минут на поле).

Напомним, новый розыгрыш Серии А стартует уже в ближайшие выходные. Аталанта начнет 20 августа гостевым матчем против Сассуоло.

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