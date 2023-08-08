Виступи Тетерушану за Мілан допомогли румунському воротареві отримати хороший контракт у Саудівській Аравії. Як інформує Gazzetta dello Sport, Чіпріан погодив вигідну угоду з ФК Абха.

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Повідомляється, що голкіпер поставить підпис під дворічним контрактом – його річна зарплата складе 1,8 млн євро. Найближчим часом він пройде медобстеження, після чого офіційно завершить угоду.

Після закінчення сезону 2022/23 воротар став вільним агентом. З 2020 року він провів за Мілан 37 матчів, у яких пропустив 48 м'ячів. Минулого сезону 37-річний Тетерушану часто підміняв травмованого Майка Меньяна.

У його послугах був зацікавлений Кальярі, але Чіпріан вибрав екзотичний варіант із Саудівською Аравією.

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