Мілан торгує талановитого француза – клуб футболіста придумав травму, щоб завадити трансферу
Центральний захисник Страсбура Мохамед Сімакан не хоче залишатися у своєму клубі.
Головними претендентами на 20-річного француза називають РБ Лейпциг та Мілан. Проте, Страсбур не налаштований з легкістю відпускати свого лідера.
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Французький клуб більше влаштовує пропозиція німців, які готові заплатити більше та ще й зачекати з трансфером до кінця сезону. Однак Сімакан більше схиляється до переходу в Мілан. "Россонері" пропонують менше грошей і хочуть забрати гравця вже в січні.
Щоб зберегти одного із своїх лідерів, Страсбур пішов на хитрість. Сімакана замінили відразу по перерві матчу 19-го туру Ліги 1 проти Ланса (1:0), а у пресу "злили" інформацію про травму, яка залишить Мохамеда поза грою приблизно на місяць.
Виявилося, це лише хитрий план, аби завадити Мілану. Сімакан уже домовився з лідером Серії А щодо умов співпраці та налаштований перейти у новий клуб найближчим часом. Журналісти Sempre Milan зв'язалися з агентом футболіста, який підтвердив, що інформація про травму – вигадка. А також підтвердив, що його клієнт покине клуб під час зимового трансферного вікна.
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