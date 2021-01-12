Головними претендентами на 20-річного француза називають РБ Лейпциг та Мілан. Проте, Страсбур не налаштований з легкістю відпускати свого лідера.

Челсі вже знайшов заміну Тьягу Сілві, який перебрався в Лондон лише влітку

Французький клуб більше влаштовує пропозиція німців, які готові заплатити більше та ще й зачекати з трансфером до кінця сезону. Однак Сімакан більше схиляється до переходу в Мілан. "Россонері" пропонують менше грошей і хочуть забрати гравця вже в січні.

Щоб зберегти одного із своїх лідерів, Страсбур пішов на хитрість. Сімакана замінили відразу по перерві матчу 19-го туру Ліги 1 проти Ланса (1:0), а у пресу "злили" інформацію про травму, яка залишить Мохамеда поза грою приблизно на місяць.

Виявилося, це лише хитрий план, аби завадити Мілану. Сімакан уже домовився з лідером Серії А щодо умов співпраці та налаштований перейти у новий клуб найближчим часом. Журналісти Sempre Milan зв'язалися з агентом футболіста, який підтвердив, що інформація про травму – вигадка. А також підтвердив, що його клієнт покине клуб під час зимового трансферного вікна.

Фонсека підсобив Мілану, Реал не розтопив лід, Моурінью в казці, непохитні "традиції" Бундесліги – огляд вікенду