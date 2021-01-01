Челсі працює на перспективу на трансферному ринку та вже знайшов варіант омолодження складу.

Наставник Челсі Френк Лемпард у пошуках потенційної заміни Тьягу Сілві звернув увагу на оборонця Страсбура Мохамеда Сімакана.

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За інформацією Le 10 Sport, французи готові відпустити свого гравця за 13,5 млн фунтів стерлінгів. Проте Челсі має витримати конкуренцію з боку Ніцци та Мілана. Зазначимо, що Сімакан провів 17 матчів у поточному сезоні за Страсбур, записавши до свого активу гол та асист.

Нагадаємо, 36-річний Тьягу Сілва перебрався до Челсі влітку 2020 року із ПСЖ, провів 15 матчів за лондонців та записав до свого активу 2 голи.

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