Главными претендентами на 20-летнего француза называют РБ Лейпциг и Милан. Однако, Страсбур не настроен с легкостью отпускать своего лидера.

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Французский клуб больше устраивает предложение немцев, которые готовы заплатить больше и еще подождать с трансфером до конца сезона. Однако Симакан больше склоняется к переходу в Милан. "Россонери" предлагают меньше денег и хотят забрать игрока уже в январе.

Чтобы сохранить одного из своих лидеров, Страсбур пошел на хитрость. Симакана заменили сразу после перерыва матча 19-го тура Лиги 1 против Ланса (1:0), а в прессу "слили" информацию о травме, которая оставит Мохаммеда вне игры примерно на месяц.

Оказалось, это лишь хитрый план, чтобы помешать Милану. Симакан уже договорился с лидером Серии А по условиям сотрудничества и настроен перейти в новый клуб в ближайшее время. Журналисты Sempre Milan связались с агентом футболиста, который подтвердил, что информация о травме – выдумка. А также подтвердил, что его клиент покинет клуб во время зимнего трансферного окна.

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