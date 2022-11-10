Новий контракт П'єра Калюлю з Міланом діятиме до літа 2027 року.

Центральний захисник Мілана П'єр Калюлю продовжуватиме захищати кольори "россонері". Як інформує інсайдер Фабріціо Романо у своєму Твіттері, клуб погодив з гравцем новий контракт і суттєво підвищив йому зарплату.

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Так, нова угода Калюлю з Міланом діятиме до літа 2027 року, а оклад захисника збільшиться щонайменше вп'ятеро. Зараз Калюлю заробляє в Мілані 400 тисяч євро на рік, а за умовами нової угоди зароблятиме від 2 до 2,4 мільйона євро на рік.

Мілан на своєму офіційному сайті підтвердив пролонгацію контракту.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі цінує Калюлю за надійність та універсальність. Гравець може закрити кілька позицій в обороні, зокрема позицію правого захисника.

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