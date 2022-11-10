Новый контракт Пьера Калюлю с Миланом будет действовать до лета 2027 года.

Центральный защитник Милана Пьер Калюлю продолжит защищать цвета "россонери". Как информирует инсайдер Фабрицио Романо в своём Твиттере, клуб согласовал с игроком новый контракт и существенно повысил ему зарплату.

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Так, новое соглашение Калюлю с Миланом будет действовать до лета 2027 года, а оклад защитника увеличится минимум в пять раз. Сейчас Калюлю зарабатывает в Милане 400 тысяч евро в год, а по условиям нового соглашения станет зарабатывать от 2 до 2,4 миллиона евро в год.

Милан на своём официальном сайте подтвердил пролонгацию контракта.

Главный тренер Милана Стефано Пиоли ценит Калюлю за надёжность и универсальность. Игрок может закрыть несколько позиций в обороне, в том числе позицию правого защитника.

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