До протистояння з чинним чемпіоном Італії Кремонезе підходив у зоні вильоту, без жодної перемоги та лише з 6-ма очками в активі. "Россонері" йшли другими, поступаючись лише феноменальному в цьому сезоні Наполі.

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Здавалося, фаворит матчу був очевидним, навіть з урахуванням кадрових проблем у Стефано Піолі. Але й сам Мілан останнім часом загальмував – поразка від Торіно і дуже важка перемога над Спецією. У першому таймі Кремонезе без особливих проблем стримав атакувальні потуги гостей, які за xG не награли навіть на гол (0.69). Щоправда, господарі теж в атаці не виблискували, жодного разу не пробивши у площину воріт Тетерушану.

На 56-й хвилині Мілан, здавалося, розмочив ворота аутсайдера. Дівок Оріджі проштовхнув м'яч у сітку з меж воротарського. Але бельгієць радів недовго – VAR зафіксував офсайд. Час ішов, а в Мілана нічого так і не виходило. Стефано Піолі випустив Леау, але португалець замість результативних дій отримав безглузду жовту за емоції на адресу арбітра.

Наприкінці гри Мілан влаштував тиск на ворота Карнесеккі. Був шанс у Калюлю, який з лінії штрафного пробив повз ворота. Кремонезе втримав сенсаційні нулі та набрав 7 очок, залишившись у зоні вильоту (18 позиція). У Мілана 30 балів і друге місце, але Наполі після перемоги над Емполі відірвався вже на 8 очок.

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