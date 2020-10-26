Лише сьогодні Мілан дізнався, що не зможе розраховувати на свого основного голкіпера. Джанлуїджі Доннарумма здав позитивний тест на коронавірус. Також інфікований Петтер Хауге, але юний норвежець ще далекий від гравця навіть основної обойми. Таким чином дебютувати за "россонері" випало Чіпріану Тетерушану.

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Старт матчу для господарів Сан-Сіро видався розкішним. Вже на другій хвилині вони відкрили рахунок. Рафаель Леау видряпав м'яч на лівому фланзі і виконав подачу на дальню стійку. Ібрагімовіч виграв позицію у захисників і без проблем переграв дезорієнтованого голкіпера Роми. Цей гол став найшвидшим для Златана у футболці Мілана в матчах Серії А – після стартового свистка минула 1 хвилина і 48 секунд.

Підопічні Паулу Фонсеки не знітилися. Гра продовжувалася так, ніби й не було цього швидкого гола. Щоправда, "вовки" вирішили, що відновити рівновагу потрібно оперативно. На 14-й це вдалося зробити Джеко. Лоренцо Пеллегріні подавав з кута поля – Тетерушану помилився на виході, і боснієць, вигравши боротьбу в Романьйолі, переправив м'яч у сітку.

Мілан, як і належить господарям, більше тримав м'яч і атакував позиційно. Своєю чергою Рома блискавично проводила контрвипади – всі п'ять ударів команди в першому тайму влучили у площину воріт. Голкіпер-дебютант навіть зумів продемонструвати свою майстерність, здійснивши класний сейв.

Ближче до 30-ї хвилини Мілан влаштував пожежу в штрафному Роми. "Россонері" подали три кутові поспіль, які завершувалися ударами. Постріл Ернандеса заблокував захисник Манчіні. Другим пробивав Романьйолі – Міранте потягнув. Проти К'яєра вже був безсилим і він, але підстрахувала стійка. Під завісу першого тайму Чалханоглу міг забити зі штрафного, але кіпер знову врятував.

Початок другої половини, і Рома знову пропустила на другій хвилині. Гол також створив Леау. Юний португалець прорвався у штрафний і прострілив до 11-метрової позначки, куди набігав Салемакерс. Впоратись із пострілом Алексіса у Міранте не було шансів. Для повноти дежавю не вистачило зовсім трішки. Мхітарян створив момент біля воріт господарів, але з останньою передачею не склалося – м'яч полетів занадто високо для Джеко.

Згодом на авансцену вирішив вийти арбітр. П'єро Джакомеллі спочатку поставив пенальті у ворота Мілана. Не факт, що це рішення правильне. Здалося, що це Педро фолив проти Беннасера. Палкі дискусії нічого не змінили, а лише додали матчу перцю. Верету переграв Тетерушану з позначки.

Вже за кілька хвилин рефері повернув борг Мілану. Однак фол Манчіні проти Чалханоглу був куди очевиднішим. Ібра з пенальті був точним і забив свій 58-й гол за "россонері" – на один більше, ніж за Інтер. Але Рому й це не зупинило. Черговий кутовий біля воріт господарів – захисники не втримали Кумбулла, який буквально з метра переправляв м'яч на дальній стійці.

На останніх хвилинах Мілан побіг виривати перемогу. Міранте врятував, відбивши удар впритул. Травма Ібаньєса остаточно збила ритм і дозволила Ромі перехопити ініціативу. Проте рахунок так і не змінився. Мілан вперше у поточному розіграші Серії А втратив очки, але залишився на першому місці. У Роми дев'ята сходинка.

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