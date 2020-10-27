Мілан приймав Рому в рамках 5-го туру Серії А. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Суперники видали надрезультативний поєдинок. Ще до перерви команди обмінялись голами, відзначились ветерани – Златан Ібрагімовіч та Едін Джеко.

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У другому таймі "качелі" продовжились, Салемакерс вивів господарів вперед, але згодом Верету зрівняв рахунок. До завершення матчу Ібрагімовіч ще встиг реалізувати пенальті, а Кумбулла влучним ударом поділив очки.

Мілан вперше у поточному розіграші Серії А втратив очки, але залишився на першому місці. У Роми дев'ята сходинка.

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