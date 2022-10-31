Стефано Піолі продовжить тренувати Мілан до літа 2025 року.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі продовжив контракт із клубом до 30 червня 2025 року. Про це повідомляє офіційний сайт "россонері".

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Подія сталася після поразки Мілана від Торіно (1:2) у матчі 12-го туру чемпіонату Італії. Попередній контракт Піолі діяв до літа 2023 року.

Клубне керівництво Мілана врахувало заслуги Піолі у Cкудетто, яке команда здобула у сезоні 2021/22, а також у правильній "хімії" в роздягальні.

Наразі Мілан посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідера на 6 очок.

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