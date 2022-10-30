Лише у минулому турі Торіно перервав 5-матчеву серію поразок, а сьогодні довелося грати не лише проти одного із лідерів, а й проти персонального одного з найбільш незручних суперників. У попередніх очних шести матчах "бики" не могли навіть забити у ворота Мілана. Можливо, Стефано Піолі теж повірив у статистику, адже залишив кількох лідерів у запасі, думаючи про важливий поєдинок у Лізі чемпіонів.

Гол а-ля Мессі допоміг Аталанті перемогти Емполі – Маліновський у звичній ролі, але з ефектними спалахами

На старті гри здавалося, що план гостей цілком робочий. На 6-й хвилині рахунок вже міг бути 0:2, а Леау – автором дубля. Натомість португалець запоров два шанси, які для нього створив Діас. Спочатку португалець запустив м'яч високо на трибуни, а потім взагалі не зміг акцентовано пробити. Торіно відійшов від стартового шоку й почав диктувати супернику свої умови. Тетерушану зумів врятувати після спроб Пеллегрі та Схюрса, але Мілан навіть не думав засвоювати уроки.

Розплата прийшла ближче до перерви, коли "гранатові" двічі пробили оборону суперника упродовж кількох хвилин. Спочатку спрацював стандарт. Навіс зі штрафного перетворив у гол Коффі Джіджі. Леау спробував щось організувати у відповідь, але марно. Тут же гравець під номером 59 подвоїв перевагу Торіно. І все цілком заслужено. Господарі справді грали значно краще. Відтак, Стефано Піолі довелося відразу по перерві зробити відразу три заміни. Подіяло не відразу. Лише на 67-й хвилині Мессіас зумів відіграти один м'яч. Це був перший удар в площину від Мілана. До слова, бразилець міг порушувати правила, але арбітри так не вважали і паралельно вилучили Івана Юріча за протести.

"Россонері" навіть у цьому сезоні вже неодноразово рятували провальні матчі. Сьогодні не вдалося. Для цього навіть не було передумов. Торіно грамотно збивав темп, не дозволивши супернику організувати щось бодай мінімально схоже на фінальний штурм. "Бики" й самі намагалися забити іще. Однак рахунок більше не змінився, та й реальних нагод для цього не було. Фінальний свисток зафіксував перемогу Торіно, який другий тур поспіль здолав суперника з верхівки турнірної таблиці. Поразка залишила Мілан на третій сходинці, відставання від Наполі зросло до 6 очок.