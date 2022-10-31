Торіно шокував Мілан у матчі 12-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Торіно – Мілан на "Футбол 24".

Торіно активніше розпочав гру та забив ближче до кінця першого тайму – Джіджі головою переправив м'яч у ворота після подачі зі штрафного. А вже через 2 хвилини рахунок став 2:0 – росіянин Міранчук прорвався у штрафний та влучив у дальній нижній кут. Мессіас відіграв один м'яч, забивши у порожні ворота після помилкового виходу голкіпера Торіно.

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Таким чином, туринці набрали 17 очок та піднялись на 9 місце, а Мілан залишився аж третім з 26 пунктами.