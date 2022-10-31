Сенсаційна поразка "россонері" у відеоогляді поєдинку Торіно – Мілан – 2:1
08:30 - Читать на русском
Торіно шокував Мілан у матчі 12-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Торіно – Мілан на "Футбол 24".
35’ Коффі Джіджі
37’ Олексій Міранчук
Жуніор Мессіас 67’
35’ Коффі Джіджі
37’ Олексій Міранчук
67’ Жуніор Мессіас
Торіно активніше розпочав гру та забив ближче до кінця першого тайму – Джіджі головою переправив м'яч у ворота після подачі зі штрафного. А вже через 2 хвилини рахунок став 2:0 – росіянин Міранчук прорвався у штрафний та влучив у дальній нижній кут. Мессіас відіграв один м'яч, забивши у порожні ворота після помилкового виходу голкіпера Торіно.
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Таким чином, туринці набрали 17 очок та піднялись на 9 місце, а Мілан залишився аж третім з 26 пунктами.
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