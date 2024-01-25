Мілан привітав Шевченка з призначенням на посаду президента УАФ
Андрій Шевченко отримав щирі побажання від Мілана.
Легенда українського футболу сьогодні, 25 січня, офіційно був призначений на посаду президента УАФ. Мілан, за який грав Шевченко, привітав його в своїх соцмережах.
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"Вітаємо та бажаємо удачі Андрію Шевченку, якого було обрано президентом Української асоціації футболу!" – написала прес-служба "росонеррі".
Нагадаємо, Андрій Шевченко виступав за Мілан з 1999 по 2006 роки, а також у сезоні 2008/09. Загалом український нападник провів 322 матчів за міланську команду, в яких забив 175 голів та віддав 46 асистів.
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