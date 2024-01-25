Легенда українського футболу сьогодні, 25 січня, офіційно був призначений на посаду президента УАФ. Мілан, за який грав Шевченко, привітав його в своїх соцмережах.

Шевченко озвучив шляхи виходу з кризи українського футболу – на УАФ чекає серйозний аудит

"Вітаємо та бажаємо удачі Андрію Шевченку, якого було обрано президентом Української асоціації футболу!" – написала прес-служба "росонеррі".

Нагадаємо, Андрій Шевченко виступав за Мілан з 1999 по 2006 роки, а також у сезоні 2008/09. Загалом український нападник провів 322 матчів за міланську команду, в яких забив 175 голів та віддав 46 асистів.

Шевченко офіційно обраний президентом УАФ: програма з 9 кроків, Ребров отримав посаду, Зінченко та Монзуль у виконкомі