Легенда украинского футбола сегодня, 25 января, официально был назначен на должность президента УАФ. Милан, за который играл Шевченко, поздравил его в своих соцсетях.

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"Поздравляем и желаем удачи Андрею Шевченко, который был избран президентом Украинской ассоциации футбола!" – написала пресс-служба "росонерри".

Напомним, Андрей Шевченко выступал за Милан с 1999 по 2006 годы, а также в сезоне 2008/09. В общем украинский нападающий провел 322 матчей за миланскую команду, в которых забил 175 голов и отдал 46 ассистов.

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