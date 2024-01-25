Милан поздравил Шевченко с назначением на пост президента УАФ
Андрей Шевченко получил искренние пожелания от Милана.
Легенда украинского футбола сегодня, 25 января, официально был назначен на должность президента УАФ. Милан, за который играл Шевченко, поздравил его в своих соцсетях.
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"Поздравляем и желаем удачи Андрею Шевченко, который был избран президентом Украинской ассоциации футбола!" – написала пресс-служба "росонерри".
Напомним, Андрей Шевченко выступал за Милан с 1999 по 2006 годы, а также в сезоне 2008/09. В общем украинский нападающий провел 322 матчей за миланскую команду, в которых забил 175 голов и отдал 46 ассистов.
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