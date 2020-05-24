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Мілан повторно здав тести на коронавірус – відомі результати

19:10 117 Читать на русском
Мілан повторно здав тести на коронавірус – відомі результати
Златан Ібрагімовіч / ФК Мілан

Гравці та персонал італійського Мілана вдруге пройшли тестування на сумнозвісний COVID-19.

Усі гравці, тренери та персонал "россонері" виявилися здоровими, повідомляє ANSA.

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Такі результати дозволяють Мілану повернутися до повноцінних тренувань. Підопічні Стефано Піолі почнуть працювати у звичному режимі з понеділка. На самоізоляції продовжує перебувати півзахисник міланців Франк Кессьє – він пішов на 2-тижневий карантин після повернення на Апенніни.

До слова, в Італії до 14 червня заборонене проведення усіх масових заходів, зокрема, спортивних. Дату повернення до змагань визначать 28 травня.

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Теги
Італія коронавірус Мілан Мілан
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