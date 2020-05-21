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Президент Торіно голосував за відновлення Серії А – зараз функціонер потерпає від сумнівів

23:37 19 Читать на русском
Президент Торіно голосував за відновлення Серії А – зараз функціонер потерпає від сумнівів
Фото ФК Торіно

Президент Торіно Урбано Каїро з острахом дивиться на майбутнє Серії А.

"Як мені здається, що дата вже визначена – 13 або 20 червня, і протокол теж готовий.

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Я голосував за відновлення сезону, як і всі інші клуби серії А, але у мене все ще є деякі сумніви. Якщо ми продовжимо грати до 20 серпня, залишимо всю нашу енергію в цьому сезоні і зосередимося на ньому, що будемо робити в наступному?

Гравцям потрібно мінімум дві-три тижні відпустки, а потім ще один місяць передсезонної підготовки, щоб бути в кондиціях.

Це означає, якщо поточна кампанія закінчується 20 серпня, наступна не може розпочатися до 20 жовтня, а влітку наступного року буде чемпіонат Європи. Це складно", – цитує Каїро Football Italia.

Нагадаємо, Серія А вже більше двох місяців перебуває на паузі. Після 26-ти турів лідером перегонів є Ювентус, який випереджає Лаціо лише на одне очко.

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Теги
Серія А Урбано Кайро коронавірус Торіно Торіно Італія
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