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Милан повторно сдал тесты на коронавирус – известны результаты

19:12 9 Читати українською
Милан повторно сдал тесты на коронавирус – известны результаты
Златан Ибрагимович / ФК Милан

Игроки и персонал итальянского Милана во второй раз прошли тестирование на печально известный COVID-19.

Все игроки, тренеры и персонал "россонери" оказались здоровыми, сообщает ANSA.

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Такие результаты позволяют Милану вернуться к полноценным тренировкам. Подопечные Стефано Пиоли начнут работать в обычном режиме с понедельника. На самоизоляции продолжает находиться полузащитник миланцев Франк Кессье – он ушел на 2-недельный карантин после возвращения на Апеннины.

К слову, в Италии до 14 июня запрещено проведение всех массовых мероприятий, в частности, спортивных. Дату возвращения к соревнованиям определят 28 мая.

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Италия коронавирус Милан Милан
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