"Россонері" у матчі проти Торіно (2:0) вкотре досягнули планки у 2+ голів. Це вже 16 такий випадок у поточному розіграші Серії А, повідомляє Opta.

Повернення Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Мілан – Торіно – 2:0

Жодна команда в історії Серії А не мала кращого показника за половину чемпіонату. Рекорд одноосібно утримував запеклий ворог Мілана – Інтер. "Нерадзуррі" робили це двічі (сезони 1949/50 і 1950/51).

Нагадаємо, Мілан очолює турнірну таблицю Серії А після 17 турів. Лише Ювентус переміг команду Піолі, все ж пропустивши один гол (3:1).

Мілан впевнено здолав Торіно і залишився на вершині Серії А – Ібрагімовіч повернувся після травми