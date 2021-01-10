"Россонери" в матче против Торино (2:0) в очередной раз достигли планки в 2+ голов. Это уже 16 такой случай в текущем розыгрыше Серии А, сообщает Opta.

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Ни одна команда в истории Серии А не имела лучшего показателя за половину чемпионата. Рекорд единолично удерживал заклятый враг Милана – Интер. "Нерадзурри" делали это дважды (сезоны 1949/50 и 1950/51).

Напомним, Милан возглавляет турнирную таблицу Серии А после 17 туров. Только Ювентус победил команду Пиоли, все же пропустив один гол (3:1).

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