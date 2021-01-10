"Россонері" доволі швидко повели у рахунку, коли Браїм Діас тонкою передачею вивів Леау віч-на-віч з воротарем, а португалець реалізував свою нагоду. На 35 хвилині Кесс'є подвоїв перевагу Мілана, реалізувавши пенальті. У другій половині вперше за тривалий час на полі з'явився Златан Ібрагімовіч, проте швед результативними діями не відзначався.

Мілан впевнено здолав Торіно і залишився на вершині Серії А – Ібрагімовіч повернувся після травми

Таким чином, Мілан набрав 40 очок та залишився першим, Торіно із 12 пунктами перебуває у зоні вильоту.