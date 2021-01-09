Чемпіонат Італії 2020/21, 17-й тур

Дженоа – Болонья – 2:0

Голи: Зайц, 44, Дестро, 55

Мілан – Торіно – початок о 21:45

Дженоа підходив до домашнього поєдинку із Болоньєю посідаючи 19-ту сходинку у зоні вильоту, тому "грифони" були явно мотивовані на перемогу. Попри суттєву перевагу гостей у володінні м'ячем (21/79), рахунок відкрили генуезці. Під завісу першого тайму вони вийшли у стрімку контратаку, завершенням якої став удар Дзаппакости та добивання Зайца – 1:0.

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У другій половині зустрічі Ебоа Ебонг скористався дитячою помилкою захисника і перехопив м'яч біля воріт суперника, – він віддав передачу на Дестро, який вийшов віч-на-віч із голкіпером та пробив повз нього – 2:0. Гравці Болоньї до останніх хвилин матчу відчайдушно атакували та навіть створили кілька небезпечних моментів, проте відквитати хоча б один гол так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Дженоа.

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