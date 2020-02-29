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Мілан потерпає від конфлікту у керівництві клубу через призначення нового тренера

10:33 616 Читать на русском
Мілан потерпає від конфлікту у керівництві клубу через призначення нового тренера
Звонімір Бобан та Іван Газідіс / Фото ФК Мілан

Директор Мілана з футбольних питань Звонімір Бобан публічно розкритикував генерального директора "россонері" Івана Газідіса. Гендир Мілана вів перемовини з Ральфом Рангніком без погодження з клубом.

"Це не міланський стиль! Я не пригадую, щоб Мілан так поводився.

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Ми повинні поважати один одного, бути єдиними. Ми вже говорили з Газідісом з цього приводу. На благо Мілана, безумовно, необхідно, щоб зустріч з власниками відбулася якомога швидше.

Найгірше те, що це відбувається в той момент, коли команда стала показувати хороші результати, коли помітна важка робота Стефано Піолі", – цитує Бобана Football-italia.

Після 25-ти турів Серії А Мілан під керівництвом Стефано Піолі перебуває на 7-й сходинці.

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Теги
Англія Мілан Мілан Стефано Піолі Стефано Піолі Звонімір Бобан Ральф Рангнік Ральф Рангнік Іван Газідіс
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