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Милан страдает от конфликта в руководстве клуба из-за назначения нового тренера

10:37 53 Читати українською
Милан страдает от конфликта в руководстве клуба из-за назначения нового тренера
Звонимир Бобан и Иван Газидис / Фото ФК Милан

Директор Милана по футбольным вопросам Звонимир Бобан публично раскритиковал генерального директора "россонери" Ивана Газидиса. Гендир Милана вел переговоры с Ральфом Рангником без согласования с клубом.

"Это не миланский стиль Я не помню, чтобы Милан так себя вел.

Милан готов пригласить Рангника сразу на две должности

Мы должны уважать друг друга, быть едиными. Мы уже говорили с Газидисом по этому поводу. На благо Милана, безусловно, необходимо, чтобы встреча с владельцами состоялась как можно быстрее.

Хуже всего то, что это происходит в тот момент, когда команда стала показывать хорошие результаты, когда заметна тяжелая работа Стефано Пиоли", – цитирует Бобана Football-italia.

После 25-ти туров Серии А Милан под руководством Стефано Пиоли находится на 7-й строчке.

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Теги
Англия Милан Милан Стефано Пиоли Стефано Пиоли Звонимир Бобан Ральф Рангник Ральф Рангник Иван Газидис
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