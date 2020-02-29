Милан страдает от конфликта в руководстве клуба из-за назначения нового тренера

Директор Милана по футбольным вопросам Звонимир Бобан публично раскритиковал генерального директора "россонери" Ивана Газидиса. Гендир Милана вел переговоры с Ральфом Рангником без согласования с клубом.

"Это не миланский стиль Я не помню, чтобы Милан так себя вел.

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Мы должны уважать друг друга, быть едиными. Мы уже говорили с Газидисом по этому поводу. На благо Милана, безусловно, необходимо, чтобы встреча с владельцами состоялась как можно быстрее.

Хуже всего то, что это происходит в тот момент, когда команда стала показывать хорошие результаты, когда заметна тяжелая работа Стефано Пиоли", – цитирует Бобана Football-italia.

После 25-ти туров Серии А Милан под руководством Стефано Пиоли находится на 7-й строчке.

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