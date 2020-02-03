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Мілан готовий запросити Рангніка одразу на дві посади

21:10 212 Читать на русском
Мілан готовий запросити Рангніка одразу на дві посади
Ральф Рангнік / imago images

Колишній наставник РБ Лейпциг та Хоффенхайма Ральф Рангнік отримав пропозицію від керівництва Мілана.

Мілан запропонував Ральфу Рангніку одночасно обійняти посади головного тренера та спортивного директора "россонері", повідомляє Bild.

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За інформацією видання, переговори між сторонами перебувають в просунутій стадії, однак Рангнік поки не підписав контракт. Додамо, що німець зараз обіймає посаду голови спортивного відділу компанії Red Bull. При ньому РБ Лейпциг посідав третє місце в Бундеслізі.

До слова, Мілан посідає восьме місце в Серії А, маючи в активі 32 пункти після 22 турів.

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