Мілан готовий запросити Рангніка одразу на дві посади

Колишній наставник РБ Лейпциг та Хоффенхайма Ральф Рангнік отримав пропозицію від керівництва Мілана.

Мілан запропонував Ральфу Рангніку одночасно обійняти посади головного тренера та спортивного директора "россонері", повідомляє Bild.

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За інформацією видання, переговори між сторонами перебувають в просунутій стадії, однак Рангнік поки не підписав контракт. Додамо, що німець зараз обіймає посаду голови спортивного відділу компанії Red Bull. При ньому РБ Лейпциг посідав третє місце в Бундеслізі.

До слова, Мілан посідає восьме місце в Серії А, маючи в активі 32 пункти після 22 турів.

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