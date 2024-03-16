Італія, Серія А, 29-й тур

Монца – Кальярі – 1:0

Гол: Мальдіні, 42

Удінезе – Торіно – 0:2

Голи: Сапата, 10 Влашіч, 53

Салернітана – Лечче – 0:1

Гол: Дьйомбер, 17 (аг.)

Фрозіноне – Лаціо – 2:3

Голи: Лірола, 13, Шедіра, 70 – Дзакканьї, 38, Кастельянос, 57, 62

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Торіно й Монца йдуть поруч в турнірній таблиці, а в наступному турі зіграють між собою. Сьогодні вони заочно визначали, яким буде становище перед цим матчем. Туринці на виїзді без особливих проблем обіграли Удінезе. Дуван Сапата вже на 10-й хвилині відкрив рахунок, а на старті другого тайму він же асистував Влашічу. Колумбієць сьомий сезон поспіль забиває щонайменше 10 голів у Серії А. Таким же може похизуватися лише Чіро Іммобіле.

Монца виграла чотири з останніх п'яти матчів, програвши за цей час лише Ромі. Сьогодні підопічні Рафаеле Палладіно не дали Кальярі завдати жодного удару в площину власних воріт. Щоправда, самі в атаці також не вражали. Однак у Монци є Даніель Мальдіні. Син легенди Мілана не дарма змінив команду взимку. Три голи плюс асист за останні п'ять матчів – це вже рекорд результативності Даніеля на дорослому рівні. Сьогодні Мальдіні забив надзвичайно красивий гол ударом зі штрафного.

Монца, набравши 42 очки, піднялася на 9-те місце турнірної таблиці, у Торіно на один заліковий пункт менше. Удінезе залишився тринадцятим (27 очок), а Кальярі – п'ятнадцятим (26).

MALDINI WHAT A SCREAMERpic.twitter.com/PL84pGPxfE — SempreMilan (@SempreMilanCom) March 16, 2024

У ще одній грі Лечче на виїзді здолав Салернітану. Долю поєдинку вирішив єдиний гол, забитий ще до середини першого тайму. Точніше автогол від Дьйомбера. Найгірша команда Серії А намагалась вирвати бодай нічию і мала для цього всі шанси, але так і залишилась у тому матчі без очок, а в турнірній таблиці останньою.

Програму дня завершив поєдинок між Фрозіноне й Лаціо. Римляни проводили першу гру без Мауріціо Саррі, пропустивши вже на 13-й хвилині. Відігратись вдалося на 38-й зусиллями Дзакканьї, а переломити гру вдалося вже по перерві після виходу Кастельяноса. Таті оформив дубль вже за шість хвилин після появи на полі. 1:3.

Фрозіноне скоротив відставання на 70-й хвилині, але на більше команди не вистачило. Фінальний свисток зафіксував перемогу Лаціо – 2:3.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ