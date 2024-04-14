Мілан підшукав кандидата на заміну Піолі – екс-тренер Реала готовий до переїзду в Серію А
Мілан намагається підготуватися до зміни головного тренера влітку.
"Россонері" роздумують над тим, щоб розпрощатися зі Стефаном Піолі. Як повідомляє Corriere dello Sport, керівництво Мілана розглядає кандидатуру Хулена Лопетегі.
Болонья знову не забила, Торіно пригальмував Ювентус у дербі, Коваленко втратив шанс врятувати Емполі
Іспанський фахівець вже двічі зустрічався з представниками італійського гранда. Лопетегі позитивно ставиться до того, щоб очолити Мілан. Зазначається, що "россонері" не зробили ще конкретної пропозиції 57-річному тренеру.
Нагадаємо, що Лопетегі у 2018 році працював у мадридському Реалі, утім, фахівець протримався лише кілька місяців, оскільки команда провалила старт кампанії 2018/19. Іспанець також очолював Севілью, Вулверхемптон та збірну Іспанії. Наразі Лопетегі перебуває у статусі вільного агента.
Анчелотті – творець рекордів ЛЧ: насолоджуємося величчю тренера Луніна і Шевченка на порозі солідного ювілею