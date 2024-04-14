"Россонері" роздумують над тим, щоб розпрощатися зі Стефаном Піолі. Як повідомляє Corriere dello Sport, керівництво Мілана розглядає кандидатуру Хулена Лопетегі.

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Іспанський фахівець вже двічі зустрічався з представниками італійського гранда. Лопетегі позитивно ставиться до того, щоб очолити Мілан. Зазначається, що "россонері" не зробили ще конкретної пропозиції 57-річному тренеру.

Нагадаємо, що Лопетегі у 2018 році працював у мадридському Реалі, утім, фахівець протримався лише кілька місяців, оскільки команда провалила старт кампанії 2018/19. Іспанець також очолював Севілью, Вулверхемптон та збірну Іспанії. Наразі Лопетегі перебуває у статусі вільного агента.

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