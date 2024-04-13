Італія, Серія А, 32-й тур

Лечче – Емполі – 1:0

Гол: Сансоне, 90

Торіно – Ювентус – початок матчу о 19:00

Болонья – Монца – початок матчу о 21:45

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У першому матчі дня Лечче приймав Емполі. Український півзахисник тосканців Віктор Коваленко потрапив у заявку, але залишився у запасі. Гості вийшли вперед вже на 5-й хвилині – Черрі вдало підставив ногу після прострілу з лівого флангу. Однак після перегляду VAR взяття воріт скасували через гру рукою. В середині тайму Доргу головою замикав навіс з кутового, але кіпер Емполі потягнув. Пікколі вже перед самою перервою мав найреальніший шанс вивести Лечче вперед, але головою спрямував сферу у поперечину.

Друга половина зустрічі пройшла під акомпанемент господарів, проте з небезпечних моментів можна виділити хіба удар головою від Баскіротто. На 70-й хвилині Давіде Нікола випустив Коваленка, однак українець нічим особливим не запам'ятався. Все йшло до нічиєї, коли на останній хвилині основного часу П'єротті увірвався у воротарський, обіграв захисника і віддав на Сансоне, який і приніс Лечче перемогу. Коваленко майже одразу мав шанс відігратись, але головою переправив м'яч повз ворота. Емполі продовжує балансувати над зоною вильоту.

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