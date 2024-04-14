Милан подыскал кандидата на замену Пиоли – экс-тренер Реала готов к переезду в Серию А
Милан пытается подготовиться к смене главного тренера летом.
"Россонери" раздумывают над тем, чтобы распрощаться со Стефаном Пиоли. Как сообщает Corriere dello Sport, руководство Милана рассматривает кандидатуру Хулена Лопетеги.
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Испанский специалист уже дважды встречался с представителями итальянского гранда. Лопетеги положительно относится к тому, чтобы возглавить Милан. Отмечается, что "россонери" не сделали еще конкретного предложения 57-летнему тренеру.
Напомним, что Лопетеги в 2018 году работал в мадридском Реале, впрочем, специалист продержался лишь несколько месяцев, поскольку команда провалила старт кампании 2018/19. Испанец также возглавлял Севилью, Вулверхэмптон и сборную Испании. Сейчас Лопетеги находится в статусе свободного агента.
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